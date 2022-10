Lewandowski marca e Barcelona assume liderança provisória do Campeonato Espanhol

Um belo gol de Lewandowski garantiu a vitória e a liderança provisória para o Barcelona, neste sábado, em Maiorca, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Xavi Hernandez alcançou os 19 pontos, um a mais que o Real Madrid, que entra em campo neste domingo. Já o Mallorca permanece com oito pontos, em décimo lugar.

O Barcelona teve domínio da partida, mas não foi bem nas finalizações. Dembélé, sempre uma boa opção pela direita, teve chance de marcar, assim como Ansu Fati, que falhou quase na pequena área.

Mas, mais uma vez, coube ao artilheiro Lewandowski decidir a favor do time catalão. Aos 20 minutos, o atacante polonês recebeu pela meia esquerda, cortou para dentro e acertou um belo chute, sem defesa para Rajkovic.

O Mallorca pouco chegou na área do Barcelona, mas teve grande chance, aos 35 minutos, quando Jaume Costa surgiu livre diante de Ter Stegen. O goleiro fez defesa importante, impedindo o empate dos donos da casa.

O segundo tempo foi disputado da mesma forma. O Barcelona se impondo e em busca de mais gols, mas o setor ofensivo continuou a desperdiçar oportunidades. Kessié quase fez o segundo.

O Mallorca, mesmo atrás no placar, tentou obter no sucesso nos contra-ataques, mas encontro uma defesa bem postada do Barcelona, que não deu chances para o gol de empate.