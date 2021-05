LeBron James decide no final e Lakers superam Warriors para avançar aos playoffs

Em um grande jogo disputado na noite de quarta-feira, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors por 103 a 100, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, pelo torneio “play-in” (repescagem), garantindo vaga para os playoffs da NBA. Com a vitória, o atual campeão avança para enfrentar na primeira rodada o Phoenix Suns, que foi o segundo colocado da Conferência Oeste.

LeBron James foi o grande destaque dos Lakers com um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) de 22 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Outro astro da franquia de Los Angeles, o ala-pivô Anthony Davis marcou 25 pontos e pegou 12 rebotes.

Derrotado em Los Angeles, os Warriors têm mais uma chance de chegar aos playoffs. Nesta sexta-feira, no ginásio Chase Center, em San Francisco, a equipe terá um jogo único contra o Memphis Grizzlies para descobrir quem será o adversário do Utah Jazz, melhor time do Oeste na temporada regular. Em quadra, o armador Stephen Curry teve mais uma noite de Curry na NBA: foram 37 pontos para ele. Andrew Wiggins contribuiu com 21.

Para seguir vivo na temporada, os Grizzlies receberam o San Antonio Spurs no ginásio FedEx Forum, em Memphis, e venceram por 100 a 96. Os mandantes foram liderados por uma atuação incrível de Jonas Valanciunas, que anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 23 rebotes, além de contar com boas performances de Dillon Brooks (24 pontos e sete rebotes), Ja Morant (20 pontos, seis rebotes e seis assistências) e Jaren Jackson Jr. (10 pontos).

A vitória dos Grizzlies só não foi mais tranquila porque a equipe de San Antonio teve um segundo quarto excelente e uma boa performance do banco de reservas. Em especial de Rudy Gay, que fechou a partida com 20 pontos. Além do camisa 22, DeMar DeRozan também marcou 20, enquanto que Jacob Poeltl (10 pontos e 10 rebotes) e Keldon Johnson (11 pontos e 11 rebotes) anotaram “double-doubles” e Dejounte Murray (10 pontos, 13 rebotes e 11 assistências) conquistou um “triple-double”.

Com o resultado negativo, os Spurs se despedem da temporada 2020-2021 e ficam dois anos seguidos sem ir aos playoffs pela primeira vez em sua história.

Nesta quinta-feira, na Conferência Leste, Washington Wizards e Indiana Pacers duelam, em Washington, pela última vaga nos playoffs. Quem vencer terá pela frente o Philadelphia 76ers, melhor time da conferência na temporada regular.