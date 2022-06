Lateral Guilherme Santos cobra R$ 700 mil da Ponte Preta na Justiça

Não bastasse a situação complicada dentro de campo, amargando a penúltima colocação da Série B do Brasileiro, a Ponte Preta ganhou uma dor de cabeça fora das quatro linhas. O lateral-esquerdo Guilherme Santos acionou o clube na Justiça.

Treinando em separado desde a reta final do Campeonato Paulista, Guilherme Santos quer a rescisão do contrato, que se encerra em dezembro de 2022, e mais R$ 700 mil, por causa do afastamento, do tratamento de lesões e de pendências financeiras.

Um dos inúmeros reforços contratados para a atual temporada, Guilherme Santos chegou com status de titular, mas não se firmou por causa de questões físicas e perdeu espaço com a chegada de Hélio dos Anjos, com quem havia tido um problema de relacionamento em 2012, no Figueirense.

O lateral-esquerdo tem cinco partidas com a camisa da Ponte Preta e uma assistência. A última vez que esteve em campo foi no dia 9 de fevereiro, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Alheio a esse problema, Hélio dos Anjos está trabalhando o time para o jogo da próxima quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro.

Pressionado no cargo por causa da penúltima colocação, o treinador deve ter as voltas dos laterais Bernardo e Norberto, do zagueiro Thiago Oliveira e do artilheiro Lucca. Por outro lado, o goleiro Caíque França é desfalque e o volante Ramon é dúvida.