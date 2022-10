Lakers vencem a 1ª, Warriors tropeçam e Doncic alcança marca de Jordan na NBA

Em uma rodada movimentada e de resultados inesperados na NBA, na noite deste domingo, o Golden State Warriors foi surpreendido pelo Detroit Pistons fora de casa, enquanto o Los Angeles Lakers enfim ganhou a primeira partida, após cinco derrotas, na nova temporada. Pelo Dallas Mavericks, Luka Doncic voltou a brilhar e alcançou marca de Michael Jordan.

O ala/armador esloveno confirmou que é o principal jogador deste início da temporada ao dar mais um show em quadra no domingo. Ele liderou o Dallas Mavericks na vitória sobre o Orlando Magic por 114 a 105, em casa. Cestinha da partida, ele anotou 44 pontos e conduziu os Mavericks à terceira vitória em seis jogos.

Foi a segunda vez nos últimos três jogos que Doncic marcou ao menos 40 pontos. Além disso, marcou ao menos 30 pontos em cada uma das seis partidas disputadas nesta temporada, tornando-se o primeiro a obter tal feito desde Michael Jordan, em 1986. “Você pode dizer que ele estava pronto para arrasar. Ele entrou em quadra e deu o tom da partida”, exaltou o técnico dos Mavericks, Jason Kidd.

Em Los Angeles, os Lakers finalmente venceram uma nesta temporada. Diante da torcida, a equipe da Califórnia superou o Denver Nuggets por 121 a 110. LeBron James e Anthony Davis, como se tornou rotina nesta temporada, foram os líderes dos anfitriões, com 26 e 23 pontos. O segundo anotou um “double-double” com seus 15 rebotes.

Começando a partida no banco de reservas, o criticado Russell Westbrook contribuiu com 18 pontos, oito rebotes e oito assistências. “Como eu disse no meu primeiro dia aqui, faço o que for preciso para ajudar o time a vencer”, comentou o astro, agora reserva da equipe. O resultado mantém Lakers perto da lanterna da Conferência Oeste, com uma vitória e cinco derrotas.

Pelos Nuggets, Nikola Jokic, eleito MVP nas últimas duas temporadas, marcou 23 pontos e 14 rebotes. E Jamal Murray registrou 21 pontos. A equipe de Denver soma quatro triunfos e três revezes.

O resultado mais inesperado da rodada veio de Detroit. Os Pistons fizeram valer o apoio da torcida para derrubar o Golden State Warriors por 128 a 114. Os atuais campeões seguem irregulares na temporada, alternando vitórias e derrotas, com o maior número destas últimas. São quatro revezes e três vitórias.

O novo tropeço veio apesar das atuações sólidas de Stephen Curry e Jordan Poole, responsáveis por 32 e 30 pontos, respectivamente. A dupla foi ofuscada pela forte atuação do quarteto formado por Saddiq Bey, Bojan Bogdanovic, Isaiah Stewart e Cade Cunningham, todos com mais de 20 pontos. Bey foi o cestinha do time, com 28, enquanto Stewart e Cunningham registraram um “double-double” cada, com 24 pontos e 13 rebotes e 23 pontos e 10 rebotes, respectivamente.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Los Angeles Clippers 91 x 112 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 112 x 94 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 121 x 108 New York Knicks

Detroit Pistons 128 x 114 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 107 x 98 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 114 x 105 Orlando Magic

Phoenix Suns 124 x 109 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 121 x 110 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Houston Rockets