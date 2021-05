Lakers derrotam Knicks e seguem na luta para avançar direto aos playoffs da NBA

Em uma batalha defensiva com direito a uma prorrogação, o Los Angeles Lakers venceu o New York Knicks por 101 a 99, na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e se manteve vivo na luta para escapar do torneio “play-in” (fase anterior aos playoffs) da Conferência Oeste. A vitória, a 39.ª em 69 jogos, deixou a franquia da Califórnia apenas um jogo atrás dos rivais Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, sendo que uma dessas três equipes vai disputar a repescagem.

Para os Knicks, agora com 38 vitórias e 30 derrotas, o resultado negativo fez a equipe perder duas posições na tabela de classificação da Conferência Leste e cair para a sexta colocação, empatado no número de triunfos com o Atlanta Hawks e o Miami Heat.

Sem poder contar novamente com o ainda lesionado LeBron James, os destaques da vitória dos Lakers foram Anthony Davis (20 pontos e seis rebotes), Kyle Kuzma (23 pontos), Andre Drummond (16 pontos e 18 rebotes) e Talen Horton-Tucker (13 pontos e 10 assistências). Já pelo lado dos Knicks, brilhou a dupla Julius Randle (31 pontos e oito rebotes) e Derrick Rose (26 pontos, seis rebotes e seis assistências).

Em Massachusetts, o Miami Heat visitou o Boston Celtics, no ginásio TD Garden, em Boston, e venceu o segundo jogo seguido contra o adversário, desta vez por 129 a 121. Com a vitória, a franquia da Flórida garantiu a classificação aos playoffs do Leste, acabando com a esperança do rival de roubar a sua vaga direta na pós-temporada sem ter que disputar o “play-in”.

Com três partidas restantes na temporada regular, o Heat ainda briga com os Knicks e os Hawks pela quarta colocação e também pelo mando de quadra na primeira rodada dos playoffs.

Esta foi a terceira vitória seguida do Heat, sendo a segunda sobre os Celtics (130 a 124 no domingo passado), e a franquia agora possui 38 vitórias e 31 derrotas na sexta colocação do Leste. Por outro lado, este foi o terceiro revés consecutivo dos Celtics, que está na sétima posição com 35 triunfos em 69 jogos e terá que disputar a repescagem.

No total, 4.789 torcedores estiveram presentes no TD Garden respeitando os protocolos de distanciamento social. O time da casa não teve a ajuda de Jaylen Brown, que passou por uma cirurgia no pulso na segunda-feira e não jogará mais na temporada. Jimmy Butler, que teve uma excelente participação na vitória de domingo, jogou apenas 17 minutos pelo Heat e teve que sair no primeiro tempo após levar uma “dedada” no olho de Marcus Smart.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Hornets 112 x 117 Denver Nuggets

Detroit Pistons 100 x 119 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 121 x 129 Miami Heat

Toronto Raptors 96 x 115 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 103 x 94 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 107 x 115 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 133 x 104 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 114 x 102 Orlando Magic

Golden State Warriors 122 x 116 Phoenix Suns

Sacramento Kings 122 x 106 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 101 x 99 New York Knicks

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Houston Rockets