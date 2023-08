Klopp garante que Mohamed Salah não vai para o futebol árabe: ‘Comprometido com o Liverpool’

Jürgen Klopp não quer saber de perder mais peças do elenco do Liverpool. Nesta sexta-feira, em entrevista para falar sobre o duelo com o Newcastle, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, o treinador foi questionado sobre a possível saída de Mohamed Salah para o Al-Ittihad, que teria feito uma proposta milionária para levar o egípcio, e ficou incomodado. Dizendo que trata-se de “história da mídia,” o espanhol afirmou que o atacante está “comprometido” com o clube e que não o liberaria caso chegasse proposta.

De acordo com notícias vinculadas na BelN Sports, principal emissora de TV do Oriente Médio, na quinta-feira, Salah já teria aceitado a proposta do Al-Ittihad, que pagaria R$ 527 milhões ao Liverpool para fechar a contratação.

“É um pouco difícil falar sobre histórias da mídia. Não temos oferta alguma por ele. Mo Salah é jogador do Liverpool e é completamente essencial para todas as coisas que fazemos. Se houvesse algo (negociação entre os clube), a resposta seria nãO”, disparou o treinador, garantindo que sua estrela não está à venda.”

“Salah está 100% comprometido com o Liverpool e não tenho mais nada para falar sobre isso”, pediu, visivelmente incomodado com a questão, tirando o foco do jogo pelo Inglês. Com a janela europeia fechando dia 1º de setembro, o Liverpool não teria tempo para buscar um substituo à altura.

“O que não é possível é nossa janela de transferência fechar e a deles (na Arábia Saudita) permanecer aberto”, reclamou, prevendo um assédio em breve. “Se eles não pararem, como podemos reagir? É um desafio. Mas temos que aprender a lidar com isso.”