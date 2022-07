Julia Kudiess festeja boa fase na seleção e vê Brasil forte na Liga das Nações

As sete vitórias em nove jogos pela Liga das Nações e o triunfo sobre a forte seleção chinesa levantaram o moral da seleção brasileira, que vem cumprindo uma boa campanha e aproveitando o torneio internacional para apresentar uma nova geração de talento. Aos 19 anos, a central Julia Kudiess vê a temporada como especial na sua carreira e aponta o time dirigido pelo técnico Zé Roberto Guimarães como amadurecido.

“Tenho certeza de que vamos colher ótimos resultados como equipe. É um sonho representar o Brasil em uma competição como a Liga das Nações. É um campeonato do mais alto nível e tem sido muito especial para mim estar com esse grupo”, falou a atleta.

O técnico Zé Roberto Guimarães exaltou a qualidade da nova safra do vôlei feminino após a vitória sobre as chinesas. O resultado conquistado na última terça-feira também teve um sabor especial para Julia.

“Foi meu primeiro jogo como titular e teve um sentimento especial. Tenho me preparado muito para momentos como este e estava ansiosa pela oportunidade. Fiquei contente com meu desempenho e com muita vontade de trabalhar para me desenvolver ainda mais. O jogo contra a China representou muito para mim”, disse.

Nos nove confrontos realizados até aqui, o Brasil sofreu apenas duas derrotas. A primeira foi um 3 a 0 para as americanas, nos Estados Unidos, na primeira semana da competição. O outro revés aconteceu contra as italianas, por 3 sets a 1, na fase de disputa realizada em Brasília.

O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações nesta quinta-feira para enfrentar a Coreia do Sul. Apesar da má campanha das rivais, Julia pede muita concentração às companheiras. “Partidas contra equipes asiáticas são sempre muito intensas por causa do volume de jogo, já que elas defendem muito. Temos que aprimorar o nosso sistema de defesa e bloqueio”, completou.