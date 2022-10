Julgamento de Musk e Twitter é adiado por causa de negociações paradas

Uma juíza de Delaware que presidiu o confronto entre o CEO da Tesla Elon Musk e o Twitter adiou um julgamento sobre o assunto nesta quinta-feira, acrescentando novas incertezas aos esforços para fechar o acordo de US$ 44 bilhões. A decisão surpreendente, atendendo a um pedido de Musk, efetivamente encerra as negociações para um acordo que permitiria que as partes fechassem o acordo rapidamente. Musk agora tem até 28 de outubro para fazê-lo.

Kathaleen McCormick disse que se o acordo não for fechado até essa data, as partes devem entrar em contato com ela para agendar um julgamento em novembro. Ela já havia negado tentativas de Musk de adiar o julgamento e o acelerou a pedido do Twitter. À medida que a data do julgamento de 17 de outubro se aproximava, Musk deu início às negociações no início desta semana com sua proposta surpresa de fechar o acordo pelo preço original, depois de tentar por meses sair dele.

As negociações, que se seguiram a um esforço anterior de Musk para negociar um preço mais baixo, foram focadas nas condições para suspender o litígio sobre o acordo até que ele possa ser fechado e em garantir que o financiamento da dívida de Musk permaneça em vigor. Musk havia acrescentado o pedido de que o acordo dependesse do recebimento de US$ 13 bilhões em financiamento de dívida que ele alinhou para ajudar a financiá-lo.

Na quinta-feira, a disputa se tornou pública com a apresentação de Musk, que dizia que ele esperava ter o financiamento para fechar o acordo por volta de 28 de outubro. O Twitter respondeu chamando seu pedido de “convite para mais travessuras e atrasos”. Musk em seu arquivamento disse que os bancos financiadores estão trabalhando para financiar o acordo para que ele possa ser fechado. Ele argumentou que prosseguir com o litígio por enquanto, como o Twitter prefere, poderia manter o acordo no limbo por mais tempo.

“O Twitter não aceitará um sim como resposta”, dizia o documento. “Surpreendentemente, eles insistiram em prosseguir com este litígio, imprudentemente colocando o negócio em risco e jogando com os interesses de seus acionistas.” O Twitter respondeu prontamente em seu próprio arquivo, argumentando que o lado de Musk está se recusando a aceitar suas obrigações contratuais.

Advogados de ambos os lados vinham tentando chegar a um acordo nos próximos dias que interrompesse o julgamento e evitaria um depoimento de Musk. A ideia era colocar o litígio em espera até o fechamento do negócio, momento em que seria descartado. A decisão da juíza nega a necessidade de tal acordo. O Twitter disse em resposta à decisão que espera fechar a transação no valor originalmente acordado de US$ 54,20 por ação até 28 de outubro.