Josué Gomes aparece em lista para o conselho da Petrobras

O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, articula junto ao governo as listas de indicados à diretoria executiva e ao conselho de administração da estatal. Entre os nomes para o conselho, está o do presidente da Fiesp, Josué Gomes.

A montagem da chapa foi discutida em reunião como presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira – mesmo dia em que Prates foi confirmado no cargo pelo atual conselho.

Outros nomes cotados são os de Suzana Khan, da Coppe/UFRJ, William Nozaki, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo (Ineep), e de Eduardo Moreira, ex-executivo do Banco Pactual.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.