Jogador da NFL tem parada cardíaca em campo após choque e está em estado crítico

Ainda no primeiro quarto de partida no duelo entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, pela temporada da NFL (Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos), Damar Hamlin, da equipe de Buffalo, precisou ser reanimado em campo e deu entrada no hospital em estado crítico.

“Nesta noite o duelo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals foi suspenso após o jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin ter sofrido um colapso, segundo informado pelo comissário da liga Roger Goodell. Hamlin recebeu imediatamente atendimento médico no gramado pela equipe médica de sua equipe, uma independente e os paramédicos. Ele foi levado ao hospital onde se encontra em situação crítica. Nossos pensamentos estão com Damar e com o Buffalo Bills. Vamos divulgar nossas informações assim que eles estiverem disponíveis. A NFL está em contato constante com a Associação de Jogadores da NFL, que concordou em suspender a partida”, disse o primeiro comunicado da NFL sobre o caso.

Ainda no primeiro quarto de partida, com o placar em 7 a 3 para o time de Cincinnati, Hamlin, de 24 anos, precisou ser salvo pela equipe médica das duas equipes e uma equipe independente. Após um choque com o adversário, para parar uma jogada de ataque do oponente, Damar caiu, se levantou e caiu novamente sozinho.

Neste momento do ocorrido, as duas equipes uniram forças e passaram a correr para socorrer Damar Hamlin. O atleta ficou cerca de 10 minutos sendo atendido em campo e precisou de massagem cardíaca, desfibrilador e conseguiu ter os batimentos cardíacos restabelecidos, de acordo com a reportagem no local.

Após a retirada de Hamlin de campo, os dois times deixaram o gramado e seguiram para o vestiário e a partida entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills foi suspensa após cerca de uma hora do momento do acidente. O duelo ainda não tem data prevista para ser retomado.

Na madrugada desta terça-feira o Bills se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Em postagem realizada nas redes sociais da franquia, foi divulgado que o estado de saúde do atleta segue crítico.

“Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após sofrer um choque em nossa partida contra o Bengals. Seu batimento cardíaco foi restabelecido ainda no gramado e ele foi transferido para o Centro Médico UC para análises profundas e outros testes. Ele está sedado no momento e em condição crítica”, informou a franquia.

SOLIDARIEDADE

Após a suspensão da partida, jogadores do Buffalo Bills se reuniram no centro do gramado e realizaram uma oração pela melhora do companheiro de franquia. Nas redes sociais, o nome de Damar Hamlin ganhou destaque, com torcedores, fãs do esporte, jornalistas, franquias e atletas subindo correntes de oração e desejando melhoras ao safety.

Franquias como Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, New York Giants e Dallas Cowboys postaram desejando melhoras ao atleta. Dentre os atletas, alguns nomes importantes do futebol americano se pronunciaram.

O defensive end do Arizona Cardinals, J.J. Watt, fez um tweet sobre o acidente afirmando que na atual circunstância “o jogo não é importante e sim a vida de Damar Hamlin”.

O ex-quarterback da liga, Robert Griffin III, usou as redes sociais para pedir que torcedores não divulgassem vídeos ou imagens do acidente. Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, também postou afirmando que está “rezando muito” pelo colega. Em seu perfil oficial, a NFL postou um compilado de homenagens a Hamlin.