João Paulo confia em evolução do Santos: ‘Temos tudo para fazer um bom trabalho’

Criticado nos primeiros jogos do Santos na temporada, depois de falhar no gol sofrido diante do Mirassol e se atrapalhar no lance que gerou um pênalti no duelo com o Guarani, João Paulo deu a volta por cima ao ser um dos poucos destaques do empate por 1 a 1 com o São Bernardo. Embora reconheça mais uma atuação ruim de sua equipe, o goleiro confia que o time tem qualidade para evoluir na sequência do Paulistão.

“O Santos é um time grande, briga por títulos. Os últimos anos foram difíceis, mas estamos em uma nova temporada. Temos uma nova comissão, novos jogadores, temos tudo para fazer um grande trabalho. Temos agora dois jogos em casa e vamos trabalhar para somar seis pontos e subir na tabela”, disse o goleiro.

Assim como aconteceu em Campinas, contra o Guarani, o time santista sofreu um gol ainda no início no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A vantagem só não aumentou em razão de boas defesas de João Paulo, que valorizou a postura do time nos minutos finais para conseguir o empate, alcançado graças a um gol contra de Matheus Salustiano.

“É só o começo da temporada, são jogos difíceis, a equipe está se entrosando. Cometemos o erro de sofrer o gol no início do jogo, mas precisamos valorizar o ponto conquistado. O time lutou e se entregou, temos que valorizar a entrega de todos”, disse.

Com o empate, o Santos somou o quarto ponto em três jogos disputados. Após dois jogos fora de casa, enfrenta Água Santa e Ferroviária na Vila Belmiro. O primeiro duelo é já na quarta-feira, às 21h35, pela quarta rodada.