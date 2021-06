JHSF tem aval da para operar 1º aeroporto internacional exclusivamente executivo

A JHSF Participações anunciou nesta quinta-feira que recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), junto com outros órgãos responsáveis, para operar voos internacionais no aeroporto Catarina. Com isso, o local passa a ser o primeiro do Brasil, voltado exclusivamente para a aviação executiva, a ter permissão para realizar pousos de aeronaves vindas de outros países e decolagens para fora do território nacional.

O Aeroporto, localizado na Rodovia Presidente Castello Branco, a 30 minutos de São Paulo, foi pioneiro também na iniciativa de focar em aviação executiva no País.

Ele foi inaugurado em dezembro de 2019 e conta com mais de 60 aeronaves baseadas em suas instalações.

A primeira expansão de capacidade do local foi realizada em dezembro do ano passado, com adição de três novos hangares totalizando 55.000 m? divididos entre cinco hangares e pátios.