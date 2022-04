Arquivo Jailson rompe ligamento cruzado do joelho em treinamento no Palmeiras

O Palmeiras informou, neste domingo, que o volante Jailson sofreu uma séria lesão no joelho durante atividade realizada na Academia de Futebol após a vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia nesta segunda-feira.

O clube não confirma qual o tempo necessário para a recuperação do atleta, mas costumeiramente esse tipo de lesão requer seis meses de recuperação. O jogador provavelmente ficará fora do restante da temporada, que será mais curta diante da realização da Copa do Mundo do Catar.

No sábado, após o clássico na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o apertado calendário brasileiro e revelou suas preocupações sobre a possibilidade de lesões. O treinador tinha como opção escalar Jailson como titular no jogo com o Emelec, em Guayaquil, pela Copa Libertadores, na quarta-feira.

“Aqui é insano para os jogadores, para os treinadores” , declarou o português. “Quero dar parabéns aos treinadores brasileiros porque é muito difícil jogar esse campeonato, pela insanidade. Não dão tempo para que o treinador brasileiro possa impor suas ideias”, afirmou.

Sob desconfiança, Jailson chegou ao Palmeiras no início da temporada de 2022, após ficar mais de um ano sem atuar pelo chinês Dalian Pro. O volante encantou o técnico Abel Ferreira, que aplaudiu a contratação por sua versatilidade, jogando como volante e até na zaga. No clube alviverde, recebeu algumas oportunidades com as ausências de Luan e Danilo, mas habitualmente fica como opção no banco de reservas.