Internazionale anuncia Mkhitaryan e confirma quarta contratação em quatro dias

A Inter de Milão anunciou a contratação do meio-campista armênio Henrikh Mkhitaryan na manhã deste sábado. O jogador, com passagens por Manchester United e Arsenal, estava na Roma e não renovou seu contrato. Vice-campeã italiana na última temporada, a Internazionale vive um começo de janela de transferências bastante agitado e chega a sua quarta contratação em quatro dias.

Antes de Mkhitaryan, o clube comandado por Simone Inzaghi havia anunciado o atacante belga Romelu Lukaku na última quarta-feira. Na quinta, foi a vez do meio-campista Kristjan Asllani, da Albania, ser contratado junto ao Empoli. Negociado já há alguns meses, o goleiro camaronês Andre Onana teve sua contratação confirmada na última sexta-feira.

Além das passagens pelo futebol inglês e italiano, Mkhitaryan chegou a atuar na Alemanha, pelo Borussia Dortmund. Em 2003, o armênio jogou nas categorias de base do São Paulo, quando tinha apenas 13 anos. Mkhitaryan passou apenas quatro meses no time paulista e aprendeu a falar português neste período, quando foi colega de quarto de Hernanes.

Formado em educação física e economia, o jogador de 33 anos também é conhecido por seu lado acadêmico e por falar sete idiomas: russo, armênio, português, inglês, francês, italiano e alemão.

Mkhitaryan deve assinar um contrato de duas temporadas com o clube de Milão. Na Roma, o atleta fez 117 partidas, marcou 29 gols e deu 27 assistências durante duas temporadas e meia. O armênio ficou livre no mercado após não renovar seu contrato.

A Inter tem sido fortemente ligada a uma possível transferência do argentino Paulo Dybala, que deseja deixar a Juventus. Na zaga, caso Skriniar saia por uma boa proposta, o alvo do time será o brasileiro Bremer, do Torino, segundo confirmou Beppe Marotta, diretor executivo do clube.

MOVIMENTAÇÕES NA INGLATERRA

O início de sábado também foi de anúncio em outra importante liga europeia, a inglesa. O tradicional e recém-promovido Nottingham Forest anunciou a contratação por empréstimo do goleiro Dean Henderson, do Manchester United. O atleta, revelado nas categorias de base do time de Manchester, não conseguiu espaço no clube na última temporada e passará um ano no Forest. Ele é a segunda contratação do clube após a volta à primeira divisão, se juntando a Taiwo Awoniyi.