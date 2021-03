Arquivo Internado com covid-19, Branco piora e é intubado na UTI de hospital do Rio

O ex-lateral-esquerdo Branco, de 56 anos, que atualmente trabalha comandando as categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi intubado após ser internado em hospital da zona sul do Rio de Janeiro com sintomas de covid-19. O ex-jogador, que esteve na campanha do tetra na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, está em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) com quadro grave de acometimento pulmonar em função do vírus.

De acordo com o boletim do hospital, Branco recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico medicamentosa. Ainda segundo o comunicado oficial, ele teve piora clínica necessitando de ventilação mecânica por aparelhos e assim vai permanecer por tempo indeterminado.

Nas últimas 24 horas, o quadro clínico de Branco vem se mantendo estável, mas não existe previsão de quando ele vai poder respirar sem a ajuda de aparelhos.

Revelado pelo Internacional, ele se destacou no cenário internacional pelo Fluminense. Pelo time carioca, foi tricampeão estadual em 1985 e ainda arrebatou o Campeonato Brasileiro de 1984. O ex-lateral-esquerdo tem três Copas do Mundo no currículo, atuou na Itália e também defendeu Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro, entre outros clubes.

O ex-jogador teve maior destaque na disputa da Copa de 1994, quando marcou o gol da vitória de 3 a 2 sobre a Holanda, em jogo pelas quartas de final, ao cobrar falta de longa distância. Dono de um chute potente, Branco ficou em tratamento durante toda a fase de grupos daquela competição e só virou titular graças à expulsão de Leonardo no jogo contra os Estados Unidos, pela fase anterior do Mundial.