Inscrições para processo seletivo do IFSP de Hortolândia se encerram nesta sexta

Estão disponíveis 120 vagas para cursos superiores gratuitos, com ingresso feito através do Sisu

As inscrições para as vagas no campus de Hortolândia do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) se encerram nesta sexta-feira (24). Ao todo, serão 120 vagas para cursos superiores gratuitos, com ingresso feito através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), sem cobrança de matrícula e participação no processo seletivo.

O Instituto oferece vagas para os cursos de engenharia de controle e automação, cursada em período integral; licenciatura em matemática; além de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, ambos com aulas no período noturno. Cada um dos três cursos receberá 40 vagas.

Estão aptos a concorrer pela vaga candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do ano passado e que tiveram nota superior a zero na redação. A inscrição é feita no site do Sisu, onde o estudante seleciona o curso e campus de preferência. É possível escolher até duas opções de curso.

O campus de Hortolândia receberá um novo prédio ainda no primeiro semestre de 2023. Com investimento de R$ 1,1 milhão, o local terá três salas de aula, dois laboratórios de ciências da natureza e uma sala de artes. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco