Arquivo Iniesta renova contrato por 2 anos com Vissel Kobe no dia de seu aniversário

A meia espanhol Andrés Iniesta comemorou o seu aniversário de 37 anos, nesta terça-feira, com um presente especial para sua carreira: a renovação de contrato com o Vissel Kobe, do Japão, onde joga desde 2018, quando deixou o Barcelona, por mais duas temporadas. “Andrés Iniesta renovou seu contrato com o Vissel Kobe até 2023”, informou o clube em seu site e nas redes sociais.

“Vou continuar fazendo tudo para tornar o Vissel Kobe um clube mais forte”, disse o jogador em um comunicado oficial divulgado pelo time japonês. “Estou determinado a contribuir o máximo possível para levar esta equipe a um nível mais alto”, acrescentou.

“Me sinto em casa e estou muito contente por continuar liderando este projeto. O grande desafio é continuar a ajudar o clube a crescer e vou dar o melhor de mim para conseguir. Sinto a mesma confiança e motivação para continuar jogando. No dia em que não me sentir assim, seguirei outro caminho”, finalizou Iniesta.

A estreia do espanhol no Vissel Kobe em julho de 2018 terminou com uma derrota em casa, mas depois disso ajudou a levar a equipe ao seu primeiro título da Supercopa do Japão em 2020.

Iniesta estava afastado do gramado por vários meses depois de sofrer uma ruptura no tendão da coxa direita em dezembro do ano passado. Após a cirurgia em Barcelona, voltou a treinar em abril antes de retornar aos jogos neste mês pelo Campeonato Japonês.

Considerado um dos meio-campistas mais talentosos de todos os tempos, Iniesta marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Holanda, que deu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e foi um dos principais integrantes da seleção de seu país nas conquistas das edições de 2008 e 2021 da Eurocopa.

Além disso, pelo Barcelona, ganhou quatro vezes a Liga dos Campeões da Europa, além de nove títulos do Campeonato Espanhol, dois da Supercopa da Europa e três do Mundial de Clubes da Fifa. Deixou o clube da região da Catalunha como o jogador espanhol mais condecorado de todos os tempos, com mais de 30 troféus por time e país.

A sua decisão de assinar com o Vissel Kobe após 22 anos no Barcelona, 16 deles como titular, foi vista como uma vitória do futebol japonês, que lutava para atrair grandes nomes do futebol mundial. Pelo atual clube, Iniesta já disputou 77 jogos e marcou 16 gols.