Incêndio atingiu galpão de embalagens em usina de Volta Redonda, diz CSN

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que ocorreu um incêndio em um galpão de embalagens e componentes no final da noite da segunda-feira, 25, na Usina Presidente Vargas em Volta Redonda.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o fogo foi controlado sem trazer impacto para a produção ou segurança da operação.

A CSN reforça também que não havia colaboradores no local no momento do incêndio e que está averiguando as causas que originaram o incidente.