Após muito estudo, pesquisa e planejamento estratégico, o Agropet Mineiro escolheu o bairro São Domingos, em Americana, para inaugurar sua 8ª loja. Instalado dentro de uma loja da Rede de Supermercados Pague Menos, o empreendimento é um presente para o bairro, afinal, como eles mesmos brincam, “é quase o quintal de casa”, considerando que o bairro é onde a família sempre viveu e onde o “Mineiro” tinha o bar, que há 18 anos vendeu para começar a empreender no mercado pet.

Um pouco mais “pocket”, a loja conta com um mix completo de produtos para pets. Além disso, a localização dentro do supermercado facilita e torna tudo muito mais conveniente aos clientes. Para tornar o início da operação ainda mais atraente, o Agropet está recheado de coisas boas, com muitas promoções e brindes exclusivos, válidos para todo mês de outubro. Animados e com o desejo nato de expandir ainda mais os negócios, a família “Mineiro” inaugura hoje, com uma excelente estrutura e localização privilegiada, a 9ª unidade da rede, agora no bairro São Jerônimo, também em Americana. Eles não confirmam, mas pelo andar da carruagem, em breve virá a 10ª. Por enquanto, confira cliques da 8ª unidade.