Ídolo de Senegal, Demba Ba pede trabalho à África e revela torcida por Marrocos

Senegal se despediu da Copa do Mundo com derrota para a Inglaterra por 3 a 0 no último domingo. O já aposentado e ídolo da seleção africana, Demba Ba, desabafou em suas redes sociais. Na sua visão, o continente precisa trabalhar mais para um dia conquistar o torneio e desejou sorte ao Marrocos, único representante da África ainda na disputa.

“Eu tenho uma coisa para dizer apenas: vamos ao trabalho! África precisa começar a trabalhar se quisermos vencer este torneio algum dia. Parabéns para a Inglaterra. Marrocos, estamos torcendo por você agora”, disse o ex-jogador, que deixou os gramados em 2021.

Demba Ba tem 37 anos e encerrou a carreira no Lugano, da Suíça. O ex-atacante tem passagens por grandes times do futebol mundial, a exemplo de Chelsea, Besiktas, Newcastle, West Ham e Hoffenheim.

Pela seleção de Senegal, o ex-atacante atuou entre os anos de 2007 e 2015. Disputou 22 jogos e marcou quatro gols.

Senegal chegou às oitavas de final ao terminar a fase de grupos na vice-liderança, em uma chave com Holanda, Equador e Catar. Contra a Inglaterra, chegou a perder grandes oportunidades, antes da equipe inglesa tomar conta da partida e definir a classificação.

Já o Marrocos, único africano ainda vivo no torneio, entra em campo nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), diante da Espanha, no Education City Stadium.