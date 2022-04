Arquivo HSBC tem queda no lucro e receita do 1º trimestre

O britânico HSBC, maior banco da Europa, divulgou nesta terça-feira (26) que teve lucro líquido de US$ 2,80 bilhões no primeiro trimestre de 2022, 28% menor do que o ganho de US$ 3,88 bilhões apurado em igual período do ano passado. A receita diminuiu 4% na mesma comparação, a US$ 12,46 bilhões, devido principalmente ao fraco resultado do segmento de fortunas e personal banking.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, ampliou as provisões líquidas para empréstimos inadimplentes no primeiro trimestre, a US$ 642 milhões, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. No mesmo intervalo de 2021, as provisões haviam somado US$ 435 milhões.

Por volta das 4h30 (de Brasília), a ação do HSBC caía 2,6% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.