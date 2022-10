Hélio dos Anjos pede reforços para 2023: ‘Ponte tem que ser campeã’

Após garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já começa a planejar a temporada 2023, tendo como principal objetivo buscar o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista. Com contrato renovado, o técnico Hélio dos Anjos fez um pacto com os torcedores e prometeu ser campeão no próximo ano.

“A Ponte tem que ser campeã ano que vem. Estou assumindo esse compromisso. Eu não penso em outra coisa que não seja o acesso e o título. Estamos totalmente envolvidos com o ano que vem. Já falei para o presidente sobre os jogadores que acho de fundamental importância trazer pela nossa necessidade”, afirmou o treinador.

A Ponte Preta estará presente no Conselho Técnico da Série A2 do Campeonato Paulista, que acontecerá na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Será conhecido o regulamento e todos os detalhes da competição.

Antes de colocar todas as atenções na temporada 2023, a Ponte Preta terá primeiro um último compromisso neste ano. O time campineiro encerra sua participação na Série B diante do Náutico, em jogo marcado para sexta-feira, às 21h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela última rodada da segunda divisão.

A equipe de Campinas ocupa a 12ª colocação da tabela, com 46 pontos, cinco na frente do Novorizontino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.