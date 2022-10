Arquivo Hamilton e Russell minimizam domínio no 2º treino livre do GP do Japão de F-1

A Mercedes surpreendeu na madrugada desta sexta-feira ao liderar o segundo treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, no tradicional Circuito de Suzuka. Mas os pilotos britânicos Lewis Hamilton e George Russell evitaram a empolgação com o resultado obtido sob forte chuva. Para a dupla, a “dobradinha” tem pouca representação para o que pode acontecer na corrida de domingo.

“Provavelmente não representa muita coisa para o fim de semana, mas com certeza foi um bom aprendizado para o futuro”, comentou Russell, o mais rápido desta segunda sessão no Japão. “Há chance de chuva no domingo, mas deve haver tempo seco no sábado. De qualquer maneira, é sempre bom terminar na frente de todo mundo. Fizemos algumas melhorias no carro em comparação ao primeiro treino.”

Russell havia terminado a primeira sessão em Suzuka na modesta 18ª colocação. Hamilton havia sido o 13º. A situação mudou completamente para o segundo treino livre. Russell anotou o melhor tempo da sexta-feira, com 1min41s935, mais veloz que Fernando Alonso. O espanhol da Alpine havia liderado o primeiro treino, também sob chuva, com 1min42s248.

Hamilton, por sua vez, obteve 1min42s170 na segunda sessão desta sexta. “Há sempre coisas a serem aprendidas para o fim de semana. Podemos avaliar melhor a configuração do carro, dos pneus, a temperatura dos compostos e o equilíbrio do carro”, comentou o heptacampeão mundial.

A Mercedes foi seguida de perto pelos carros da Red Bull. Atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen foi o terceiro mais veloz do segundo treino, com 1min42s786. Logo atrás veio o mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de time, com a quarta marca: 1min42s834.

Para Hamilton, os resultados do segundo treino mantêm a incógnita sobre a situação da Mercedes em comparação às rivais Red Bull e Ferrari. “Não faço ideia. Se o tempo estiver seco, imagino que as Red Bulls e as Ferraris estão bem rápidas. Espero que possamos estar rápidos também, mas essa é uma expectativa que temos a cada fim de semana.”

A equipe italiana teve desempenho discreto nesta sexta. No primeiro treino o dia, ficaram com o segundo e o terceiro lugares, com o espanhol Carlos Sainz Jr. e o monegasco Charles Leclerc. Sainz cravou a sexta marca no segundo treino (1min43s204) e Leclerc, vice-líder do Mundial, ficou aquém do esperado, com o modesto 11º posto (1min44s709).

O Top 10 do segundo treino contou ainda com o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, em quinto lugar, com 1min43s187. Alonso, destaque no início do dia, foi o sétimo mais veloz, com 1min43s533. O finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, apareceu em oitavo, com 1min43s733. O francês Esteban Ocon, da Alpine, foi o nono (1min43s884), enquanto o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, anotou o 10º tempo: 1min44s525.

A previsão para sábado e domingo em Suzuka é de tempo seco, com chances de pancadas de chuva. A probabilidade de tempo instável é maior para a corrida.

Os pilotos voltam para a pista japonesa à meia-noite (horário de Brasília) para o terceiro treino livre. A sessão classificatória está marcada para as 3h da madrugada de sábado. A corrida será às 2h da madrugada de domingo.