Guardiola elogia o RB Leipzig e prevê dificuldades para o City: ‘Vamos sofrer’

Pep Guardiola admite que seu trabalho no Manchester City vai ser analisado pelo desempenho nas edições da Liga dos Campeões. Desta forma, o técnico espanhol sabe que uma vitória sobre o RB Leipzig, nesta terça-feira, em casa, e, com isso, a classificação para as quartas de final da principal competição europeia é uma obrigação. No jogo de ida, na Alemanha, as equipes empataram por 1 a 1.

O City busca a sexta participação seguida nas quartas de final da Champions League e para isso aposta em um bom desempenho de De Bruyne, Riyad Mahrez e Phil Foden. Todos vão trabalhar para a finalização do goleador Erling Haaland.

Cinco pontos atrás do Arsenal na classificação do Campeonato Inglês, o elenco do Manchester City sabe que uma eliminação precoce nas oitavas de final acarretaria uma pressão enorme para o final da temporada.

Guardiola não quer saber de favoritismo ao Manchester City e acredita em um jogo bastante complicado diante dos alemães. “Eles são agressivos na pressão. Temos que achar os espaços para usar a qualidade dos nossos jogadores. Acho que será um ótimo jogo. Eles são um time estável e sou um grande fã do que eles fazem”, afirmou Guardiola, prevendo enormes dificuldades mesmo atuando na Inglaterra.

“É um jogo eliminatório e talvez precisemos de mais. O jogo vai ditar o que faremos, mas amanhã vamos sofrer. Haverá momentos em que não seremos bons (nos 90 minutos0?, previu o treinador, sempre enfatizando as virtudes do oponente. “O Leipzig, depois do empate (da ida), mostrou que é uma equipe muito boa, assim como qualquer time da Inglaterra, o Napoli, o Milan, o Real Madrid… Eles têm muitas qualidades, muitos pontos fortes e teremos de impor o nosso jogo para tentar ganhar.”

Na visão de Guardiola, o Manchester City terá de “ajustar algumas coisas” em relação ao duelo de ida e terá de “jogar um pouco melhor”, para evitar uma queda precoce na competição da qual jamais foi campeão. “Champions League é uma competição especial e temos de mostrar nosso nível em diferentes estádios.”

Guardiola afirmou que desde sua chegada no City é cobrado para conquistar a Champions League. Ele diz que não concorda com essa pressão e com o julgamento de seu trabalho justamente pelo desempenho na competição. Mas disse entendeu as cobranças.

Para se dar bem diante de um rival perigoso, ele aposta na volta de Kevin De Bruyne no meio – poupado no Campeonato Inglês – e nos gols de Haaland. Nada, porém, de jogar o peso da vaga nas costas de um ou de outro. O belga, por exemplo, vem se recuperando de lesão.

“Não vou pressionar Kevin, mas sei da qualidade dele. Ele tem que voltar ao básico, pois tem uma capacidade incrível de marcar e passar. Faça as coisas simples e tudo virá.”

Já o Leipzig joga sem pressão. Terceiro colocado no Alemão, o time estará desfalcado de peças importantes como Christopher Nkunku, Xaver Schlager, Peter Gulacsi e Abdou Diallou, todos machucados.

No outro jogo desta terça-feira, a Inter de Milão vai até Portugal em busca de um empate, pois venceu o jogo de ida na Itália por 1 a 0. Uma classificação poderá diminuir as críticas sofridas pelo técnico Simone Inzaghi, segundo colocado no Italiano, 18 pontos atrás do líder Napoli.