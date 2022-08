Guarani inicia semana com esperança de ter menos desfalques

A derrota no dérbi para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último sábado, já faz parte do passado no Guarani. O elenco iniciou a preparação para o jogo do próximo sábado, contra o Tombense, às 11 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.

As principais dúvidas do técnico Mozart são o lateral-direito Diogo Mateus e o atacante Jenison, que desfalcaram o Guarani no dérbi. A dupla será avaliada pelo departamento médico para saber se tem condição de enfrentar o Tombense.

Com um desconforto muscular na coxa direita, Jenison é quem tem mais chances de retornar. Já Diogo Mateus sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e continua em tratamento.

Desfalque certo para a partida do próximo sábado é o volante Richard Ríos, que entrou no decorrer do segundo tempo contra a Ponte Preta e foi expulso após acertar uma cotovelada em Moisés Ribeiro.

Em situação delicada, o Guarani está na penúltima colocação da Série B do Brasileiro, com 23 pontos, três a menos que o CSA, primeiro time fora da zona de rebaixamento.