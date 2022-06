Grupo Pet Care compra hospital Vet Quality em SP

A rede de hospitais Pet Care anunciou nesta segunda, 30, a compra de 100% da operação do centro veterinário Vet Quality. Com o novo negócio, cujo valor não foi divulgado, a empresa oficializa sua sexta aquisição em 2022 no setor de atendimento médico para animais.

Com a incorporação, o Pet Care começa a gerir o hospital veterinário no bairro do Campo Belo, em São Paulo, que tem aproximadamente 30 médicos veterinários. “Nós entramos dando suporte técnico para essa unidade, expandindo as opções de serviços que eles têm a oferecer”, afirma o presidente da empresa, Cláudio Peixoto.

Atualmente, o grupo tem 31 unidades, em cinco Estados do País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.