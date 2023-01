Grêmio reforça lateral com Fábio e aposta em experiência europeia: ‘Evoluí muito’

Depois de atuar por 15 anos na Europa, o lateral Fábio está de volta ao Brasil. O jogador foi apresentado pela diretoria do Grêmio nesta terça-feira e disse estar pronto para emprestar a sua experiência a fim de ajudar o time gaúcho nas competições ao longo do ano.

“Aprendi muito taticamente. Quando saí daqui, só queria atacar. Lá fora aprendi muito defensivamente. Sei me posicionar bem e ajudar a defesa. Voltei para ganhar, conquistar títulos e quero vencer aqui no Grêmio”, afirmou o jogador.

Revelado pelo Fluminense, ele foi negociado com o Manchester United junto com o irmão gêmeo Rafael. Nas últimas cinco temporadas, esteve defendendo o Nantes, da França. Com 32 anos e seduzido pelo projeto do clube gaúcho, Rafael resolveu retornar ao futebol brasileiro.

“O que me motivou a voltar depois de 15 anos foi o projeto de reconstrução. Isso me convenceu e acho que aqui é o lugar onde eu tenho que estar depois de jogar por tanto tempo fora do país.”

Fábio chega ao Olímpico com status de titular. No elenco atual, o técnico Renato Gaúcho tem os jovens Lucas Kawan e Thomas Luciano para a posição. Já integrado ao grupo, ele vem participando das atividades de campo e deve estrear na próxima terça-feira na decisão da Recopa Gaúcha. O jogo que vale taça é contra o São Luiz, em Porto Alegre, às 19h30.