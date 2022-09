Grêmio age na surdina e troca Roger Machado por Renato Gaúcho

O Grêmio anuncio na noite desta quinta-feira troca no seu comando técnico. Roger Machado deixa o clube, e Renato Gaúcho retorna, atendendo pedido da torcida. A decisão surpreendeu, uma vez que demissão e contratação foram divulgadas na mesma nota emitida à imprensa.

No G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio vive momento de instabilidade. Desde o começo da temporada, o trabalho de Roger Machado vinha sendo questionado. A derrota para o Criciúma, por 2 a 0, na última terça-feira foi a gota dágua para diretoria e torcida tricolor.

O Grêmio ocupa no momento a quarta posição na Série B, com 44 pontos. O time possui apenas três pontos de vantagem sobre o Londrina (41). Se antes a situação parecia confortável, os maus resultados trouxeram preocupações. São quatro jogos sem vencer.

A troca de Roger Machado por Renato Gaúcho repete a mesma situação de 2016. À época, a mudança trouxe benefícios para a equipe porto-alegrense. Roger Machado fazia um bom trabalho ao longo de mais de uma temporada, mas esbarrava na falta de troféus. No mesmo ano, Renato levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil e, em 2017, ganhou a Copa Libertadores.

O próximo compromisso do Grêmio na Série B acontece nesta sexta-feira, às 21h30. A equipe tricolor recebe em sua Arena o Vila Nova.

NOTA

“O Grêmio comunica aos seus torcedores, alterações no Departamento de Futebol. Roger Machado deixa o comando técnico da equipe, juntamente com a sua comissão técnica. O Clube anuncia ainda que Denis Abrahão e Sérgio Vasques não exercem mais as respectivas funções de vice-presidente e diretor de futebol da pasta.

O Grêmio agradece o trabalho prestado por Roger, seus auxiliares, Denis e Sérgio durante o período em que estiveram à frente do futebol do Clube, desejando-lhes sorte em seus próximos desafios.

Para o cargo de treinador, o Grêmio anuncia a contratação de Renato Portaluppi. O técnico chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias, e comandará a equipe no jogo contra o Vasco, dia 11 de setembro.

Renato chega para a sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio. Durante os quatro anos e sete meses que esteve à frente da equipe principal do Tricolor, conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e os títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 19 e 20 e da Recopa Gaúcha em 2019.

O presidente Romildo Bolzan irá se manifestar em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, às 11h, no Auditório da Arena, sobre as mudanças no Departamento de Futebol.”