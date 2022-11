GP da Arábia Saudita de F-1 muda traçado para 2023 por questões de segurança

Após várias críticas por questões de segurança, o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 está passando por várias mudanças nas pistas do circuito de Jeddah Corniche. As modificações foram realizadas, conforme adiantou a promotora Saudi Motorsport Company, para melhorar a linha de visão em algumas áreas específicas.

“É vital para qualquer circuito ouvir e aprender com aqueles que correm nele e usar seu feedback para crescer e melhorar o tempo todo. Estamos confiantes de que essas mudanças levarão a corridas ainda mais rápidas, emocionantes e – crucialmente – seguras, e mal podemos esperar para ver os maiores pilotos do mundo lutarem aqui sob as luzes novamente em 2023”, explicou o executivo-chefe da Saudi Motorsport Company, Martin Whitaker.

Segundo a promotora, foram instaladas zebras especiais, que “sacodem” o carro, causando perda de tração e desaceleração, nas curvas 3, 14, 19, 20 e 21. Foram também adicionadas mudanças de frios nas curvas 4, 8, 10, 11, 17 2 23.

“A evolução do Circuito Jeddah Corniche continua em ritmo acelerado e estamos entusiasmados em adicionar mais esses ajustes à nossa magnífica pista como resultado de consultas positivas com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), F-1 e os pilotos. As duas corridas anteriores aqui em Jeddah já confirmaram o JCC como o circuito de rua mais rápido e emocionante do mundo e esses novos desenvolvimentos só irão aumentar o espetáculo que os fãs podem esperar para ver em março próximo, quando a F-1 retornar à nossa cidade”, declarou.

O GP da Arábia Saudita será a segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1. A corrida está marcada para o dia 19 de março.