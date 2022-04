Giovanni Augusto desfalca o Guarani após três amarelos em três jogos

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani não vai poder contar com seu principal jogador para buscar a reabilitação na quarta-feira, contra o Criciúma, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com três cartões amarelos nas primeiras três rodadas, o meia Giovanni Augusto cumpre suspensão contra o Criciúma. O técnico Daniel Paulista ainda tem dois dias para definir o substituto, mas a tendência é que o escolhido seja Marcinho.

Amargando o maior jejum de vitórias desde que chegou ao Guarani, em maio do ano passado, Daniel Paulista pode fazer outras alterações em relação ao time que perdeu para o Grêmio, por 3 a 1, na Arena do Grêmio, na semana passada.

Desfalque em Porto Alegre (RS) por conta de um desconforto muscular, o zagueiro Ronaldo Alves ainda será melhor avaliado, assim como Leandro Castán, que vem em processo de recondicionamento físico e não joga desde a primeira rodada.

Com apenas um ponto em três jogos, o Guarani amarga a lanterna da Série B por causa dos critérios de desempate.