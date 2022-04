GE supera expectativas no 1º trimestre, mas fluxo de caixa decepciona

A General Electric (GE) teve prejuízo líquido por ação de US$ 0,99 no primeiro trimestre de 2022, menor do que a perda por ação de US$ 2,61 apurada em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira. Com ajustes, a GE teve lucro por ação de US$ 0,24 entre janeiro e março, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,18.

Já a receita da GE teve queda anual de 0,2% no trimestre, a US$ 17,04 bilhões, mas também ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 16,85 bilhões. O fluxo de caixa livre da GE ficou negativo em US$ 880 milhões no período, bem menor do que o resultado negativo de US$ 3,36 bilhões de um ano antes, mas acima da projeção do mercado, de US$ 816,5 milhões.

Para 2022, a GE reafirmou sua previsão de lucro por ação, em US$ 2,80 a US$ 3,50, mas alertou que os resultados tendem a ficar na ponta mais baixa do intervalo por causa da inflação e outros fatores.

Às 8h05 (de Brasília), a ação da GE tinha queda de 3,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Com informações da Dow Jones Newswires.