Frigol corrige dado sobre alavancagem na dívida líquida/Ebitda

A Frigol corrigiu na manhã desta segunda-feira, 7, a informação divulgada mais cedo sobre alavancagem na dívida líquida/Ebitda da empresa. O correto é 1,0x e não 1,1x, como constou anteriormente.

Quarto maior frigorífico do País, a Frigol obteve lucro líquido de R$ 32,2 milhões no terceiro trimestre de 2022, 47,5% a mais do que o registrado em igual período do ano passado. O Ebitda ficou em R$ 66,5 milhões, aumento de 21,2% na comparação anual, com uma margem de 7%.

Já a receita bruta da companhia no período foi de R$ 987,4 milhões, alta de 13,5% ante o resultado do terceiro trimestre de 2021. O fluxo de caixa operacional no período foi de R$ 58,2 milhões.

Ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o CFO da Frigol, Eduardo Masson, disse que a alavancagem se manteve em 1,0x na dívida líquida/Ebitda, mais que duplicando o caixa da empresa, que encerrou o terceiro trimestre com o valor de R$ 242,9 milhões.

Nos nove meses do ano, a Frigol teve faturamento recorde de R$ 3 bilhões, resultado histórico para a empresa, sendo 27,6% superior ao de mesmo período do ano passado.

O Ebitda foi de R$ 245,3 milhões entre janeiro e setembro, alta de 123,8% na comparação anual, com margem de 8,6%. Em relação ao lucro líquido acumulado, o resultado foi de R$ 155,4 milhões, valor 3,5 vezes superior ao registrado em 2021.

“As exportações representaram 57% das vendas no trimestre – o maior porcentual já registrado na história de nossa empresa”, aponta o CEO da companhia, Eduardo Miron. Deste volume, a China foi responsável por adquirir 88% das exportações da companhia no período.