Arquivo FPF ajusta jogos finais da 1ª fase do Paulistão com a disputa de cinco clássicos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou, nesta terça-feira, os jogos finais da primeira fase do Campeonato Paulista, com a definição dos duelos a serem disputados da sétima a 12ª e última rodada da competição estadual.

O destaque fica para os clássicos entre Santos e São Paulo, 20 de fevereiro, na Vila Belmiro, às 16 horas, pela oitava rodada; São Paulo x Corinthians, 5 de março (sábado), às 16 horas, no Morumbi, pela décima rodada, e Palmeiras x Santos, em 13 de março (domingo), às 18h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada.

A FPF também definiu as datas dos jogos adiados do Palmeiras por causa da disputa do Mundial de Clubes. O time de Palestra Itália vai enfrentar o São Paulo, em 10 de março, no Morumbi, e o Corinthians, em 17 de março, no Allianz Parque. No dia 20 de março será a vez de encarar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

As quartas de final, a serem disputadas pelos dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos, vão ser disputadas em jogo único em 23 de março. As semifinais, também em uma partida, serão no dia 27, enquanto as finais, em dois duelos, estão previstas para 30 de março e 3 de abril. Os locais e horários ainda não foram definidos.