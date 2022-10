Fortaleza vence o Coritiba e acirra briga por vaga na Libertadores

O Fortaleza segue firme e forte na briga por uma vaga na Libertadores 2023. Nesta quinta-feira à noite, venceu o Coritiba, por 3 a 1, no Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho Capixaba (duas vezes), Romarinho e Matheus Cadorini marcaram os gols da partida.

Com a vitória, o Fortaleza ganhou uma posição e aparece em oitavo lugar, com 48 pontos. Já o Coritiba chegou ao terceiro jogo sem vitória, estacionou nos 35 pontos.

Em campo, o Fortaleza começou a partida em ritmo alucinante e abriu o placar no primeiro minuto. Tinga lançou Juninho Capixaba, que dominou e emendou chute forte, cruzado, no canto esquerdo do goleiro Gabriel. A bola ainda bateu na trave antes de parar no fundo das redes.

Aos 12, a arbitragem marcou pênalti em suposto toque de mão de Juninho Capixaba dentro da área, contudo, o lance foi checado para o VAR, que mostrou que a bola tocou na barriga do lateral, anulando a penalidade para o Coritiba. Lance raro de ataque do time paranaense.

Melhor com a bola nos pés, o Fortaleza poderia ter ampliado o marcador após Lucas Lima ser derrubado na área pelo goleiro Gabriel. Aos 27, Thiago Galhardo cobrou o pênalti e o arqueiro do Coritiba defendeu, sendo também importante antes do intervalo em lance cara a cara com Pedro Rocha.

No segundo tempo, o Coritiba voltou melhor e quase empatou aos cinco minutos, quando Alef Manga finalizou e acertou a trave de Fernando Miguel. Só que o Fortaleza respondeu com gol aos nove minutos, quando Juninho Capixaba roubou bola e chutou cruzado sem chances de defesa para o goleiro.

Com o prejuízo ainda maior, o time paranaense saiu para o jogo e descontou aos 14 minutos, quando Matheus Cadorini ganhou da marcação e finalizou na saída do goleiro Fernando Miguel. Três minutos depois o Coritiba quase empatou, desta vez em finalização perigosa de Alef Manga.

O Fortaleza recuou e optou pelos contra-ataques para selar a vitória. E deu certo. Aos 27, Hércules apareceu dentro da área e cruzou rasteiro para Romarinho, de carrinho, finalizar no ângulo de Gabriel, ampliando a vantagem e praticamente selando a vitória tricolor. Nos minutos finais o Coritiba buscou o segundo gol, mas esbarrou nas próprias limitações e na expulsão de Guillermo de los Santos para tentar algo diferente até o apito final.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Coritiba, no mesmo dia, visitará o Juventude, às 19 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha (José Welison) e Lucas Lima (Hércules); Moisés, Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Pedro Rocha. Técnico: Juan Vojvoda.

CORITIBA – Gabriel; Nathan (Natanael), Guillermo de los Santos, Chancellor e Rafael Santos; Trindade (Juan Díaz), Galarza (Warley), Bruno Gomes e Boschilla (Régis); Alef Manga e Léo Gamalho (Matheus Cadorini). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Juninho Capixaba, a 1 minuto do primeiro tempo. Juninho Capixaba, aos 9; Matheus Cadorini, aos 14; e Romarinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Lima (Fortaleza); Boschilla (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Guillermo de los Santos (Coritiba).

PÚBLICO – 22.341 pagantes.

RENDA – R$ 230.493,00.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).