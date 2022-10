Fortaleza derrota o Avaí em casa e encaminha permanência no Brasileirão em 2023

O Fortaleza deu mais um passo rumo a permanência na elite do Brasileirão em 2023. Na tarde deste domingo, pela 31ª rodada, recebeu e venceu o Avaí, por 2 a 0, na Arena Castelão. Thiago Galhardo e Hércules marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Fortaleza foi aos 41 pontos e está na 10ª colocação, já dentro da zona de acesso para a Copa Sul-Americana. Abrindo 11 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Avaí sofreu a quarta derrota seguida e se mantém dentro da degola, no 19º lugar, com 28 pontos, condenado a voltar à Série B.

Foi cumprido o retrospecto, porque como mandante na Arena Castelão, o Fortaleza jamais perdeu para o Avaí. São três vitórias e três empates em seis jogos disputados.

Depois de os primeiros minutos terem sido bastante truncados e recheados de erros de passe, o Fortaleza foi dominando a partida aos poucos. A primeira boa chance veio aos 13 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada. Lucas Crispim cruzou na área e o zagueiro Titi desviou de cabeça, raspando a trave de Vladimir.

A resposta do Avaí já veio nos minutos finais. Aos 42, Jean Pyerre fez boa jogada e serviu Bissoli, mas o atacante furou o chute e a bola sobrou limpa para Bruno Silva, que chegou de trás, enchendo o pé. A bola pegou muito efeito e explodiu na trave.

Na volta do intervalo, o Fortaleza foi para cima e não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, Otero lançou Thiago Galhardo na entrada da área, o centroavante driblou dois marcadores e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

A partir daí, o Avaí foi ao ataque em busca do empate e fez pressão até o apito final. A melhor chance aconteceu aos 42 minutos, quando Renato cobrou falta na área e Raniele cabeceou para defesa de Fernando Miguel. No rebote, Bissoli mandou na trave. Em um contra-ataque, porém, o Fortaleza marcou o segundo e deu números finais ao duelo. Aos 44 minutos, depois de um cruzamento na área, Robson desviou e a bola sobrou para Hércules empurrar para o gol vazio.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fortaleza visita o América-MG, na Arena Independência, às 20h30. Já no domingo, o Avaí recebe o Fluminense, na Ressacada, às 19h.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 AVAÍ

FORTALEZA – Fernando Miguel; Brítez, Tinga, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha (José Welison), Otero (Hércules) e Lucas Crispim (Pedro Rocha); Moisés (Robson) e Thiago Galhardo (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

AVAÍ – Vladimir; Kevin (Rômulo), Raphael, Raniele e Bruno Cortez; Lucas Ventura (Mateus Sarará), Bruno Silva (Jean Cléber) e Jean Pyerre (Nathan); Bissoli, Renato e Marcinho (Pablo Dyego). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

GOLS – Thiago Galhardo, aos 8, e Hércules, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Tinga (Fortaleza) e Bruno Silva (Avaí).

RENDA – R$ 582.992,00.

PÚBLICO – 40.968 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).