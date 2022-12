Fórmula 1 estende contrato e GP da Holanda seguirá no calendário até 2025

A Fórmula 1 anunciou a extensão de contrato com o GP da Holanda, que ficará no calendário da modalidade até ao menos 2025. O circuito de Zandvoort voltou ao cronograma em 2021, após um hiato de 36 anos. Curiosamente, seu retorno se deu no mesmo período da ascensão do piloto holandês, Max Verstappen.

“O Grande Prêmio da Holanda rapidamente se estabeleceu no calendário como favorito dos fãs, trazendo uma energia incrível e uma ótima experiência para os fãs todos os anos”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Desde o seu retorno, o GP da Holanda foi vencido por Max Verstappen, tanto em 2021 quanto na atual temporada. O piloto da casa é o grande responsável pelo sucesso de público no circuito de Zandvoort.

“Os eventos esgotados nos últimos dois anos elevaram o nível em termos de organização, entretenimento e sustentabilidade, e estamos muito satisfeitos em estender nosso relacionamento com eles. Há uma grande demanda para ser sede de corridas de F-1, por isso é uma prova do que a equipe fez para cimentar Zandvoort no calendário até 2025 e mal podemos esperar para voltar no próximo verão”, completou Domenicali.

Jan Lammers, ex-piloto da F-1 e agora diretor esportivo do Grande Prêmio da Holanda, acrescentou: “Estamos ansiosos pelo próximo Grande Prêmio. Com grandes corridas nas quais os fãs holandeses podem agora desfrutar de nada menos que dois pilotos holandeses. Claro que voltaremos a oferecer um extenso e surpreendente programa de entretenimento. Com isso, estamos novamente oferecendo o melhor festival de corrida.”

O GP da Holanda foi vencido por um brasileiro em 1980, quando Nelson Piquet, com sua Brabham-Ford, saiu da quinta colocação na largada para ficar no lugar mais alto do pódio, completado pelos franceses René Arnoux e Jacques Laffite.