Arquivo Fluminense perde do América-MG, é vaiado no Maracanã e deixa o G-4 do Brasileirão

Irreconhecível, o Fluminense perdeu para o América-MG por 2 a 0 na noite deste domingo, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou tirando o time carioca, que até pouco tempo vinha sendo cotado como o principal adversário do Palmeiras na briga pelo título, do G-4. A torcida, revoltada, vaiou o time no fim e gritou “olé” em toques dos mineiros.

O time de Fernando Diniz chegou a encantar no Brasileirão, tanto que seu nome vem sendo cogitado para substituir Tite na seleção brasileira, mas também demonstrou ser inconstante, perdendo fôlego bem quando chegou a ser candidato ao título nacional.

No entanto, a derrota liga um sinal de alerta, até porque é a terceira consecutiva no Brasileirão. O time carioca acabou caindo para o quinto lugar, com 51 pontos, contra 66 do líder Palmeiras. O lado bom é que ainda tem uma leve gordura do sétimo colocado, o Atlético-MG, com 47, ainda sonhando em vaga direta na Libertadores.

Do outro lado, o América-MG volta a crescer sob o comando de Vagner Mancini e é candidato forte a disputar a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O time mineiro terminou o domingo na oitava posição, com 45 pontos. O Athletico-PR, em sexto, tem 48.

O Fluminense entrou em campo desligado, encontrou dificuldade para sair jogando com a pressão na saída de bola do América-MG e ficou em desvantagem no placar logo aos quatro minutos. Marlon avançou pela esquerda e acionou Felipe Azevedo. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou para Juninho. O volante, como um verdadeiro pivô, girou e mandou no fundo das redes.

O primeiro tempo, inclusive, foi um massacre. O Fluminense continuou batendo a cabeça, não conseguiu se achar e ainda viu o América fazer mais um. Aos 34 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Everaldo chutou, a defesa rebateu e Matheusinho, de fora da área, fez um golaço.

Explorando seus pontas, o América não deu sossego aos defensores do Fluminense, que tiveram trabalho nos 45 minutos iniciais. Já o setor ofensivo esteve totalmente apagado. Cano quase nem tocou na bola. O artilheiro passou despercebido frente à boa marcação do clube mineiro.

No segundo tempo, a torcida empurrou o Fluminense, que acordou. A melhor chance foi logo aos sete minutos. Em um belo arremate de Nathan, Matheus Cavichiolli fez grande defesa. O goleiro voltou a brilhar logo na sequência. Cano recebeu dentro da área e colocou o arqueiro para trabalhar.

Atrás do placar, Fernando Diniz colocou o Fluminense no ataque, mas as modificações deram pouco efeito. Após o ímpeto dos minutos iniciais, o time voltou a cair de produção e viu o adversário crescer. O América só não fez o terceiro, aos 23 minutos, pois Everaldo, de frente para Fábio, chutou mal.

A má atuação do time incomodou os torcedores, que começaram a gritar “olé” a cada troca de passe do América. Com uma boa vantagem, o time mineiro soube administrar o resultado e saiu do Maracanã com três pontos importantes na luta por uma vaga na Libertadores.

O América-MG volta a campo no sábado, às 20h30, frente ao Fortaleza, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 19h, o Fluminense visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 AMÉRICA-MG

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Calegari) e Caio Paulista (Nathan); André, Martinelli, Ganso (Marrony) e Arias; Cano e Matheus Martins (Willian). Técnico: Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Luan Patrick (Zé Ricardo), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Matheusinho (Patric); Felipe Azevedo (Benítez), Everaldo (Gustavo) e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Juninho, aos 4, e Matheusinho, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Nathan (Fluminense); Everaldo e Henrique Almeida (América-MG).

RENDA – R$ 630.095,00.

PÚBLICO – 21.623 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).