Flamengo conta com ex-auxiliar de Jorge Jesus e acerta permanência de Varela

Disposto a iniciar a temporada 2023 no ritmo de conquistas que encerrou o ano de 2022, quando venceu Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo vem reforçando a comissão técnica e mantendo no elenco peças importantes. Nessa linha de ação, o clube carioca definiu a vinda de Mário Monteiro, preparador físico do ex-técnico Jorge Jesus, que trabalhou na Gávea em 2019, e acertou o vínculo do lateral uruguaio Varela por mais quatro anos.

A vinda de Mário Monteiro foi festejada no Ninho do Urubu. Escudeiro do treinador luso naquela temporada vitoriosa, o preparador físico está de volta ao Rio para trabalhar, desta vez, na comissão técnica permanente.

Já o uruguaio Varela, que fez apenas seis partidas pelo Flamengo até agora, e defendeu o Uruguai na Copa do Mundo do Catar, teria o seu empréstimo finalizado em dezembro. Como o jogador do Dínamo de Moscou ficaria livre no meio do ano que vem, a diretoria negociou diretamente com o estafe do atleta e acertou um novo contrato por quatro temporadas.

Enquanto o elenco não se representa, os dirigentes seguem atuando em outras frentes para renovar o grupo de jogadores. Com a aposentadoria de Diego Alves, um goleiro experiente para a reserva de Santos é prioridade. Quanto ao volante Gérson, as negociações seguem estacionadas.

Com o técnico Vítor Pereira já anunciado para a vaga de Dorival Júnior, que não teve o seu contrato renovado, o Flamengo terá um início de ano com decisão de títulos. No dia 28 de janeiro, a equipe decide com o Palmeiras a Supercopa do Brasil em partida única.

No início de fevereiro, a taça em disputa é a Recopa diante do Independiente del Valle. O primeiro jogo está previsto para o dia 8, no Equador, enquanto a volta está marcada para o dia 15, no Maracanã. Essas datas, no entanto, podem sofrer alterações, já que o Mundial de clubes está agendado também para o mês de fevereiro. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo tem neste torneio a prioridade do seu planejamento.