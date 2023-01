Flaco López vê 2022 como aprendizado e promete ‘estar à altura do Palmeiras’

Flaco López chegou ao Palmeiras em um momento que o clube brigava por título nos principais campeonatos e buscava ainda um camisa 9 a pedido do técnico Abel Ferreira para acabar com a carência na posição. O jogador se revezou com Merentiel, Rafael Navarro e Rony e avalia que a temporada 2022 acabou sendo de aprendizado.

“Ter sido campeão brasileiro foi algo extraordinário para mim. Cheguei em um momento difícil, a adaptação teve de ser muito rápida, com o idioma, com os jogos importantes, mas foi uma experiência muito importante para mim, para eu seguir crescendo. Estou hoje conhecendo cada vez mais os meus companheiros, os rivais e cada vez mais adaptado e trabalhando muito. Eu quero fazer as coisas bem para estar à altura do Palmeiras. Acho que o ano que passou foi de aprendizado e esse ano agora vai ser melhor”, disse o atacante.

López soma 14 partidas com a camisa alviverde e dois gols marcados. Ele terá que correr para tentar iniciar a temporada como titular. Endrick, a maior venda da história do Palmeiras, ganhou algumas chances no ano anterior e parece estar à frente dos demais concorrentes pela posição de centroavante do time de Abel Ferreira.

O português não costuma dar pistas e, neste domingo, os jogadores trabalharam na parte interna da Academia de Futebol. Eles passaram por vários aparelhos e também participaram de duelos de futevôlei, com duração de uma hora ao todo. Na sequência, todos foram para a piscina e tiveram uma aula regenerativa e preventiva com a professora Daniela Pellati.

COPA DO MUNDO

Flaco López aproveitou o bom clima nos bastidores do Palmeiras para falar sobre o título da Copa do Mundo da Argentina. O atacante viveu um ano especial, podendo ser campeão brasileiro atuando pelo Palmeiras e, como torcedor, viu a seleção do seu país sair com a taça do Catar.

“Foi um dos dias mais felizes para todo o povo argentino, pude comemorar com a família e os amigos, que é o mais importante para mim. Estava no meu país e todos estavam malucos (risos)”, afirmou o camisa 18.