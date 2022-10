Arquivo FIA volta atrás e devolve Alonso ao sétimo lugar do GP dos Estados Unidos

A punição que deslocou Fernando Alonso da sétima para a 15ª posição do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado no último final de semana, foi anulada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após a Alpine pedir uma revisão. O piloto espanhol havia sido punido por causa da queda de um dos retrovisores de seu carro após se envolver em acidente com o canadense Lance Stroll.

A Haas, equipe de Stroll, entrou com um protesto contra Alonso e conseguiu uma resposta positiva da organização, que decidiu punir o piloto da Alpine horas depois da corrida, por “voltar para a pista em condições não seguras”. Com isso, ele foi penalizado com 30 segundos somados ao seu tempo final e caiu oito posições, perdendo os seis pontos que havia conquistado por chegar em sétimo.

A Alpine contestou a decisão, alegando que o protesto foi feito 24 minutos após o prazo especificado, mas a FIA afirmou, já na Cidade do México, onde será realizado o GP deste final de semana, que “não há possibilidade ou direito de qualquer parte de protestar contra uma decisão dos comissários, nem contra um intimação para audiência”.

Depois disso, contudo, a Alpine conseguiu o direito de revisão ao apresentar novas evidências, conforme informado pela FIA. Assim, uma nova audiência foi realizada na noite de quinta-feira e o protesto original da Haas foi invalidado, pois concluiu-se que a equipe errou em não apresentá-lo dentro dos prazos exigidos pelo regulamento.

Alonso recuperou o sétimo lugar do GP dos EUA e os seis pontos na classificação geral, na qual ocupa o nono lugar. A decisão tira Esteban Ocon do Top 10 da etapa americana e faz o alemão Sebastian Vettel cair para oitavo, o dinamarquês Kevin Magnussen para nono e Yuki Tsunade para décimo.

Confira a classificação final do GP dos EUA

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h42min11s687

2º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 5s023

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 7s501

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 8s293

5º – George Russell (ING/Mercedes), a 44s815

6º – Lando Norris (CAN/McLaren), a 53s785

7º – Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 55s078

8º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 65s354

9º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 65s834

10º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 70s919

11º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 72s875

12º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 76s164

13º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 80s057

14º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 81s763

15º – Mick Schumacher(ALE/Haas), a 84s490

16º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 90s487

17º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 103s588