Ferreira brilha, Grêmio vence Lanús e fica a 1 ponto das oitavas da Sul-Americana

O Grêmio fez o dever de casa ao superar o Lanús por 3 a 1 nesta quinta-feira, em Porto Alegre, manteve a campanha perfeita na Sul-Americana, com quatro vitórias em quatro partidas e ficou a um ponto do mata-mata da competição. Em excelente fase, o jovem atacante Ferreira, com dois gols e uma assistência, foi o protagonista do triunfo da quarta rodada da fase de grupos. O experiente lateral Rafinha também teve boa atuação.

Com 12 pontos e líder com folga do Grupo H, o Grêmio precisa de um empate nas duas rodadas que restam contra Aragua e La Equidad, dois times muito frágeis tecnicamente – o primeiro levou 8 a 0 dos gaúchos semana passada – para confirmar sua vaga nas oitavas da Sul-Americana. O Lanús tem seis pontos e é o segundo da chave.

O jogo começou acelerado, com dois gols em cinco minutos. Em sua primeira chegada, o Grêmio fez 1 a 0 com Matheus Henrique. O baixinho meio-campista ficou livre de marcação dentro da área e cabeceou para o gol após cruzamento preciso de Ferreira. Placar inaugurado aos dois minutos.

Aos cinco, o Lanús respondeu na mesma moeda e empatou com Burdisso. Após escanteio cobrado por De la Vega, o zagueiro subiu soberano no miolo da área e acertou uma cabeçada potente para empatar. A reação do time argentino parou por aí. Com mais qualidade técnica, os gaúchos tomaram conta do jogo e retomaram a vantagem aos 21, contando com o talento de Ferreira.

Em grande fase, o jovem atacante tabelou com Rafinha, que mandou cruzamento na medida para o companheiro mandar para as redes. Novo gol de cabeça em Porto Alegre do talentoso jogador, o grande destaque gremista nesta temporada.

Depois de sair da pressão do adversário, a equipe tricolor administrou o resultado. Sofreu um pouco com a marcação intensa, faltou volume ofensivo, mas a atuação gremista no primeiro tempo, no geral, foi boa. Nos minutos finais, Thiago Santos saiu machucado e deu lugar para Maicon.

No segundo tempo, o Grêmio, mesmo sem ser brilhante, controlou o jogo com tranquilidade, trocando passes com paciência e sem dificuldades para se defender dos argentinos, sem inspiração. Coube a Ferreira aparecer novamente para marcar o terceiro e sacramentar o triunfo em Porto Alegre.

No lance, Diego Souza recebeu bela enfiada de Rafinha e serviu o garoto, que, livre, empurrou para as redes, chegando à marca de dez gols e sete assistências nesta temporada. É a principal peça do Grêmio e já desperta o interesse do futebol europeu. É o melhor jogador do time e também da competição, por enquanto.

O Grêmio deixa a Sul-Americana de lado por uns dias e foca nas finais do Campeonato Gaúcho contra o arquirrival Internacional. O primeiro Gre-Nal será disputado no próximo domingo, no Beira-Rio e o segundo, na Arena do Grêmio, dia 23.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 LANÚS

GRÊMIO – Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Maicon), Matheus Henrique (Darlan) e Lucas Silva; Luiz Fernando (Guilherme Azevedo), Ferreira (Léo Pereira) e Diego Churín (Diego Souza). Técnico: Tiago Nunes.

LANÚS – Lautaro Morales; Aguirre, Alexis Pérez, Burdisso e Bernabéi; Aude (Esquivel), Cechi (Vera), De la Vega e Lautaro Acosta (Besozzi); Sand (José López) e Orsini (Orozco). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS – Matheus Henrique, aos dois, Burdisso, aos cinco, e Ferreira, aos 21 minutos do primeiro tempo. Ferreira, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Daniel Fedorczuk (Uruguai)

CARTÕES AMARELOS – Rafinha, Tiago Nunes, Burdisso, Aguirre, Ruan, Pedro Geromel, Lautaro Acosta

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).