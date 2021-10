25 out 2021 às 17:34 • Última atualização 25 out 2021 às 18:19

Arquivo Facebook tem alta no lucro do 3º tri, a US$ 9,194 bi, e supera previsão

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 9,194 bilhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 17% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro por ação foi de US$ 3,22 no período e ficou acima da previsão de US$ 3,19 feita por analistas do FactSet. Às 17h20 (de Brasília), a ação do Facebook subia 2,0% no mercado after hours de Nova York.

A receita da companhia ficou em US$ 29,010 bilhões, um avanço de 35% contra o registrado no mesmo intervalo do ano passado.

O número de usuários ativos diariamente em setembro subiu 6% na base anual, de acordo com o Facebook, em uma média de 1,93 bilhão.

Para o próximo trimestre, a companhia espera uma receita entre US$ 31,5 bilhões e US$ 34 bilhões.

“Nossa perspectiva reflete a incerteza significativa que enfrentamos no quarto trimestre, dados os contínuos obstáculos provocados pelas mudanças do iOS 14 da Apple, fatores macroeconômicos e relacionados à covid-19”, disse a empresa em nota.