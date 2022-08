Fábregas vai ser jogador e acionista em clube italiano: ‘Futuro a longo prazo’

“Eu não estou procurando dinheiro aqui. Eu só queria um projeto excitante”. É dessa maneira que o meia espanhol Cesc Fábregas encara a sua passagem pelo Como, time pelo qual vai disputar a segunda divisão do Campeonato Italiano. Aos 35 anos, o vitorioso jogador, com passagens por Arsenal, Chelsea e Barcelona, vai ser jogador e também acionista do clube.

“Escolhi o Como por muitas razões. É um futuro a longo prazo. Eu queria uma experiência onde poderia me envolver”, afirmou o jogador.

Dennis Wise, gerente geral do clube, acompanhou a nova contratação da equipe em sua apresentação e confirmou que o astro internacional está muito envolvido no projeto. Além dos dois anos de contrato que o vinculam ao futebol como jogador, ele vai seguir no clube com atribuições também fora do campo.

“Ele se mostrou muito animado com essa possibilidade de se tornar acionista da empresa. Entre as nossas novas ambições, estão a fixação de um estádio, abrir um negócio, um novo centro esportivo e chegar à Série A”, declarou.

Após um ano difícil defendendo as cores do Monaco, Fábregas quer abrir um novo capítulo na sua carreira. “A última temporada foi definitivamente frustrante, mas não tenho controle sobre esse tipo de coisa, como lesões ou fatores corporativos. Mas passado é passado e agora quero olhar para o futuro. Estou aqui não só para jogar, mas também para ajudar fora de campo”, comentou.

Recolocar o Como na elite do futebol italiano é o objetivo não só do espanhol, mas também dos irmãos Michael e Robert Hartono, proprietários da empresa Djarum. “Venho para o Como com a mesma ambição de sempre. Esta é minha prioridade. Se algo mudasse, seria o momento de pendurar as chuteiras.”

Na disputa da segunda divisão, ele vai enfrentar um antigo conhecido. Gianluigi Buffon, de 44 anos, é a atração do Parma. “Feliz por enfrentá-lo, já marquei dois gols contra ele no passado. O fato de ter dois campeões mundiais na Série B mostra que o campeonato é de alto nível”, completou o jogador.