ExxonMobil venderá filial na Romênia a Romgaz por mais de US$ 1 bilhão

A ExxonMobil anunciou, nesta terça-feira, 3, que entrou em acordo para vender sua filial na Romênia, a ExxonMobil Exploration and Production Romania, à Romgaz, das principais fornecedoras de gás natural no país do sudeste europeu. O valor é estimado em US$ 1 bilhão e depende da aprovação do governo romeno.

A expectativa é que a transação seja concluída ainda no segundo trimestre deste ano.

Em nota, a petroleira norte-americana afirma que o acordo inclui todas as ações de sua filial negociada, inclusive a participação no XIX Neptun, um bloco de exploração offshore no Mar Negro.