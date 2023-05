Exame não aponta lesão, mas Arboleda desfalca São Paulo; Caio Paulista retorna

O zagueiro Arboleda vai desfalcar o São Paulo no duelo deste sábado, com o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão. Submetido nesta sexta-feira a uma nova bateria de exames no músculo posterior da coxa esquerda, local no qual sentiu dores durante o jogo contra o Sport, o equatoriano não teve nenhuma lesão constatada, mas será poupado pois está com fadiga muscular na região.

Após os exames, Arboleda fez apenas um trabalho na parte interna do CT, enquanto Dorival Júnior comandava o único treino em solo paulista, após iniciar a preparação em Recife na quinta-feira, para definir o time que mandará a campo para desafiar o Vasco. A briga pela vaga em aberto na defesa é entre Alan Franco e Diego Costa.

Outra mudança no time pode ser o retorno de Caio Paulista, que não participou da vitória por 2 a 0 sobre o Soprt, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, por causa de uma fadiga muscular no adutor esquerdo. Recuperado, ele participou normalmente do treinamento desta sexta e pode voltar à lateral esquerda do time no lugar de Patryck.

Parte do trabalho realizado pelo grupo são-paulino contou com a participação do atacante David, que está em transição física após um trauma no joelho direito sofrido no meio de abril. Apesar disso, ele ainda não está à disposição de Dorival Júnior. Décimo colocado do Brasileirão, com nove pontos, o São Paulo enfrenta o Vasco, 16º com seis, a partir das 16h30 deste sábado, no Morumbi.