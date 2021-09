EUA: energia solar tem potencial para fornecer 40% da eletricidade até 2035

A energia solar tem potencial para fornecer 40% de toda a eletricidade usada nos Estados Unidos até 2035, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira, 8, pelo governo americano. Segundo as autoridades do país, para se alcançar esse objetivo seriam necessários investimentos federais bilionários para modernizar a rede elétrica do país.

Segundo o documento divulgado pelo Departamento de Energia dos EUA (DoE, na sigla em inglês), o aumento do uso da energia solar geraria uma descarbonização “profunda” da matriz energética americana, sem aumento dos preços para o consumidor, e poderia gerar até 1,5 milhão de empregos.

“Alcançar este futuro brilhante requer uma implantação massiva e equitativa de energia renovável e fortes políticas de descarbonização”, escreveu a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm.

Atualmente, a energia solar representa apenas 3% do fornecimento de eletricidade no país. “A redução das emissões de carbono e a melhoria da qualidade do ar resultam em economia de US$ 1,1 trilhão a US$ 1,7 trilhão, superando em muito os custos adicionais incorridos na transição para energia limpa”, diz o estudo.