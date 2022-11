Etanol continua subindo em Americana e já não é mais vantajoso; veja pesquisa

Preço do etanol passa de R$ 4, e da gasolina, R$ 5 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O preço médio do litro do etanol subiu 5,7% ou R$ 0,19 nos últimos 15 dias, em Americana, deixando de ser vantajoso para o motorista. Encher o tanque com álcool só compensa quando o valor do litro é menor do que 70% do valor da gasolina.

De acordo com levantamento realizado pelo LIBERAL, nesta quinta-feira, o preço do etanol subiu em 51 dos 58 postos existentes em Americana, com média de R$ 3,65. O valor representa 76% do preço médio do litro da gasolina, comercializado a R$ 4,78, portanto, deixa de ser vantajoso.

Economistas afirmam que se o etanol não tiver mais do que 30% mais barato que a gasolina, a troca do combustível não compensa pelo fato de a gasolina ser mais eficiente no uso. Mas se a diferença for maior do que esse percentual, é viável optar pelo álcool.

Dos 58 postos visitados pela reportagem, nesta quinta-feira, 51 tinham elevado o valor do etanol, dois haviam reduzido, quatro mantinham o preço verificado há 15 dias e um não oferecia o combustível.

Já o preço do litro da gasolina aumentou em 43 dos 58 postos. A alta foi de 2,1% ou R$ 0,10, atingindo valor médio de R$ 4,78. Em 10 postos, o preço era o mesmo dos últimos 15 dias, em outros quatro caiu R$ 0,17 e um não trabalha com o combustível.

Os valores mais caros do etanol (R$ 4,19) e da gasolina (R$ 5,29) foram encontrados no mesmo posto, com bandeira Shell, na Rua José Bonifácio, no Jardim Colina. E os mais em conta, (R$ 3,27) e (R$ 4,37), respectivamente, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, em um posto sem bandeira.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

