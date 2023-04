Estêvão completa 16 anos, ganha bolo e assina 1° contrato profissional com o Palmeiras

O aniversário de 16 anos do promissor atacante Estêvão não poderia ser melhor neste segunda-feira. O artilheiro do time sub-17 ganhou bolo da diretoria do clube e assinou o primeiro contrato com a equipe profissional. O vínculo vale até dezembro de 2026.

Acompanhado dos pais, o garoto de Franca recebeu um bolo da presidente Leila Pereira e após cantarem parabéns, foi cobrado para fazer um pedido. O garoto não teve dúvidas: ‘Ganhar muitos títulos com o Palmeiras”, disse, feliz da vida com a bela surpresa.

Dono de 23 gols em 34 aparições pelo time sub-17 em 2022, Estêvão foi o artilheiro da equipe na modalidade e é considerado uma das grandes revelações alviverde. Ele chegou ao Palmeiras em 2021 e desde então mostrou-se muito acima da média, o que rapidamente o fez encurtar etapas, saindo do sub-15 ao sub-17 e agora já no profissional.

“Hoje é um dia muito especial na minha vida. Agradeço ao Palmeiras, aos meus representantes e à minha família, por sempre estarem do meu lado”, afirmou o habilidoso jovem, que além dos gols, se destaca pelas arrancadas e os dribles. “O Palmeiras é um clube gigante, que oferece toda a estrutura necessária para os seus atletas, e o meu maior objetivo é conquistar muitos títulos pelo clube.”

A presidente Leila Pereira estava eufórica com o vínculo de mais um menino prodígio para o time profissional. “Estêvão é um jogador talentoso, com imenso potencial e extremamente identificado com o Palmeiras. Oferecemos todas as condições para que ele continue se desenvolvendo e dê muitas alegrias ao nosso torcedor”, disse Leila Pereira. “O Palmeiras é um clube que aposta na formação e valoriza os seus jovens jogadores. Temos certeza de que cada vez mais Crias da Academia reforçarão a nossa equipe principal nos próximos anos.”

Estêvão não demorou a se destacar com a camisa do alviverde, sagrando-se campeão dos Paulistas Sub-15 e Sub-17 em 2022 e ajudando a equipe a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17. Pelo ótimo desempenho, o atacante canhoto recebeu, em setembro, sua primeira convocação para a seleção brasileira sub-17. Neste ano, o jogador, ainda com 15 anos, participou da campanha do bicampeonato da Copa São Paulo de Juniores, competição disputada por atletas com até 20 anos.