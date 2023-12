Entenda formato, quando será e veja os participantes do próximo Mundial de Clubes

Uma nova era de Mundiais de Clubes terá início em 2024. A Fifa confirmou nas última semanas mudança nos formatos com a ampliação do Mundial com a participação de 32 equipes, tornando-o um evento quadrienal, começando em 2025. Em compensação, será criada a Copa Intercontinental anual, com seis clubes, campeões em seus respectivos continentes.

A tendência é que os futuros vencedores do novo Intercontinental, assim como os do antigo – que era disputado entre equipes sul-americanas e europeias e durou de 1960 a 2004 -, também sejam considerados campeões mundiais. Já o novo Mundial, que terá sua primeira edição em 2025, deve ser apontado como um título ainda mais importante.

Além disso, os times que forem campeões continentais em 2024 já têm compromisso marcado no Intercontinental em dezembro e também no Mundial de junho de 2025.

A Copa Intercontinental 2024 não contará com a participação do campeão do país-sede, como de praxe desde 2007. Dessa forma, apenas os seis campeões continentais estão garantidos no torneio. A grande mudança diz respeito à alteração do formato.

Agora, o campeão da Libertadores enfrentará na primeira fase do Intercontinental o vencedor da Concachampions (América do Norte, Central e Caribe), em jogo único. O local do jogo será definido por sorteio. Será na casa do campeão sul-americano ou do norte-americano. A partir do primeiro sorteio, haverá um revezamento, sendo a partida disputada cada ano em um hemisfério.

Na outra chave, o campeão da Oceania medirá forças com o time da África ou da Ásia. Novamente, será feito um sorteio, com um revezamento anual, nos mesmos moldes da outra chave. Em um ano, um clube asiático pega a equipe da Oceania. No outro, será a vez do conjunto africano. O vencedor desse duelo prévio pega o campeão da África ou da Ásia para determinar o segundo semifinalista.

A partir daí, os semifinalistas vão se enfrentar em campo neutro, ainda não escolhido, no dia 14 de dezembro de 2024. Quem ganhar vai encarar o campeão europeu na grande final também em campo neutro, no dia 18.

Fase 1

Jogo 1: Oceania x Ásia ou África

Fase 2

Jogo 2: Vencedor do Jogo 1 x Ásia ou África

Jogo 3: América do Sul x América do Norte, Central e Caribe

Semifinal – 14 de dezembro de 2024

Jogo 4: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

Final – 18 de dezembro de 2024

Jogo 5: Vencedor do Jogo 4 x Europa