Empresas anunciam parceria para produzir combustível renovável a partir da canola

A Corteva, a Bunge e a Chevron anunciaram nesta terça-feira, 14, que trabalharão juntas para introduzir híbridos de canola safra de inverno que produzem óleo vegetal com uma pegada de carbono mais baixa. O objetivo é tentar aumentar a disponibilidade de matérias-primas para o crescente mercado doméstico de combustíveis renováveis.

As empresas afirmaram que os híbridos de canola de inverno da Corteva podem ser usados em um sistema de cultivo duplo, seguindo a soja ou o algodão.

Com isso, a Bunge Chevron Ag Renewables, uma joint venture entre a Bunge e a petrolífera Chevron, planeja fechar negócio com agricultores para comprar a canola colhida na estação e usar o óleo para produzir combustível renovável.

As três companhias ainda disseram que a canola safra de inverno, que planejam introduzir no sul dos Estados Unidos, criará uma nova oportunidade de receita para os agricultores com uma rotação sustentável de culturas, acrescentando que esperam conduzir um programa piloto no cultivo na temporada de 2022/23. Fonte: Dow Jones Newswires